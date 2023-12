La passione per la buona cucina passa da padre in figlio e per il ristorante arriva la targa di Bottega storica

Si allunga l’elenco di iscrizioni nell’Albo delle Botteghe Storiche del Comune di San Giovanni in Marignano. Ad ottenere l’importante riconoscimento è il bar ristorante Di Paoli di via Morciano 975. Giornata di festa per i titolari Dino Di Paoli, la figlia Stefania e il nipote Federico che gestiscono insieme l’attività in cui il signor Dino è entrato nel 1969, a soli vent’anni, affiancando il padre Quinto. Un locale che attraverso gli oggetti d’epoca ancora presenti, ma soprattutto alla tradizione gastronomica locale portata avanti da decenni con passione e impegno, è diventato un punto di riferimento del mangiare bene. Dopo l’avvenuta iscrizione all’Albo, questa mattina il sindaco Daniele Morelli insieme all’assessore alle Attività economiche, Nicola Gabellini e alla consigliera della delegazione locale di Confcommercio, Valeria Grieco, hanno consegnato alla famiglia Di Paoli la speciale targa multimediale che attraverso un QRcode la mette in rete con le altre Botteghe Storiche della provincia, entrando a far parte del progetto ideato da Confcommercio che mira alla valorizzazione delle attività economiche d’eccellenza del territorio.

“Siamo molto contenti di questo riconoscimento – dice Dino Di Paoli -. Sono davvero tanti anni che la mia famiglia porta avanti con passione questa attività, curando la tradizione locale e il nostro territorio attraverso i piatti proposti. Nel tempo abbiamo rivisitato la nostra cucina, ma sempre nel solco del passato, dell’attenzione alla qualità dei prodotti e della stagionalità. Dopo mio padre Quinto con cui ho iniziato, ora lavorano con me mia figlia Stefania e anche mio nipote Federico che proseguono così questa storia di famiglia. Entrare a far parte dell’Albo delle Botteghe Storiche è dunque un riconoscimento che ci dà lustro e onora il nostro lavoro che proseguiamo con immutata passione da generazioni”.

“Faccio i complimenti al ristorante Di Paoli per questo traguardo – ha detto il sindaco Morelli – che ci rende tutti orgogliosi, in primis come amministrazione comunale. Ritengo molto importante avere attività di questo tipo sul territorio: locali e persone che in tanti anni hanno fatto la storia del nostro Comune. Di Paoli è un punto di riferimento profondamente legato al territorio e, ulteriore fattore positivo, sta operando il cambio generazionale in famiglia, sinonimo di qualità e passione. Ringrazio infine Confcommercio per la continua e costante collaborazione nella valorizzazione delle attività economiche locali. Siamo davvero onorati di poter premiare le attività storiche, così come siamo felici che nel Comune si stiano insediando nuove attività. Tradizione e novità sono entrambe importantissime per la crescita del tessuto economico”.

"Con questo ulteriore riconoscimento, conferito oggi al ristorante Di Paoli, attività storica del nostro territorio continua il lavoro di mappatura delle attività storiche marignanesi – dice l’assessore Nicola Gabellini -. Attività che come quella della famiglia Di Paoli rappresentano un importante biglietto da visita del nostro tessuto commerciale grazie all’impegno quotidiano che imprenditori attenti e scrupolosi dedicano alla loro attività e di riflesso rappresentano un importante fiore all’occhiello per il nostro territorio. Un modello sicuramente vincente per la nostra città che trova la sua migliore espressione nei valori rappresentati dal circuito delle Botteghe Storiche. Non può mancare un sentito ringraziamento all'associazione Confcommercio che in sinergia con l’amministrazione comunale ha accompagnato diverse attività marignanesi in questo virtuoso percorso”.

“Il ristorante Di Paoli è uno dei luoghi tipici della nostra tradizione – dice la consigliera di Confcommercio, Valeria Grieco dove appena entri già ti senti a casa. Oltre alla struttura e all’arredamento di un tempo grazie ai quali possiamo fare un tuffo nel passato, qui si trova quell’armonia di famiglia che rispecchia l’amore per questo lavoro, per la nostra terra e il nostro mare. L’ingresso nell’Albo delle Botteghe storiche istituito dal Comune con cui si è instaurata una proficua collaborazione e nel progetto di Confcommercio che valorizza queste attività d’eccellenza premia una famiglia di ristoratori che porta avanti le tradizioni culinarie legate al territorio. Di Paoli è una tappa importante all’interno degli itinerari storici tutti da scoprire”.