La Polisportiva Riccione: "Il sindaco Tosi risponderà dell'ingentissimo economico e di immagine che ci ha provocato"

Nuova replica della Polisportiva Riccione al sindaco della Perla Verde dopo che, nei giorni scorsi, sembrava che il clima si fosse rasserenato con la società che aveva presentato all'amministrazione i bilanci certificati per ottenere i contributi pubblici. Una mossa che aveva trovato il consenso di Renata Tosi la quale, in una nota stampa, aveva sottolineato il corretto modo di agire dell'amministrazione riccione. Alcune dichiarazioni del primo cittadino, però, non sno piaciute alla Polisportiva che oggi replica come "Il comune non aveva e non ha alcuna ragione in merito al suo comportamento vessatorio e strumentale nei nonstri confronti". "Quando il sindaco parla di 'fittissima interlocuzione epistolare' - aggiunge la Polisportiva - mente platealmente: alle varie missive a mezzo PEC il comune non ha mai risposto ed è venuto a meno ai suoi obblighi; visto che parla di fittissima interlocuzione pubblichi le comunicazioni che ci sono state inviate. Vorremmo anche sapere dal Sindaco se a tutte le società sportive in rapporto concessorio con il Comune e che percepiscono contributi pubblici sono stati chiesti i bilanci certificati da un revisore e che tipo di controlli il Comune medesimo ha attuato nei loro confronti. Vorremmo altresì sapere cosa pensa il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Cinzia Farinelli, che per norma sarebbe l’unico a dovere interloquire con il concessionario, dal momento che non ha mai risposto ad alcuna comunicazione. Del comportamento del Sindaco resta solo il danno ingentissimo economico e di immagine provocato alla Polisportiva ma di questo risponderà nelle sedi deputate; sarà in quelle sedi che dovrà dimostrare come e quando la Polisportiva ha 'operato nella illegalità'".