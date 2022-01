La Regina di ghiaccio saluta piazza Roosvelt. "Diventerà un must del turismo invernale"

Gli show di Natale NexTime Eventi approdano per la prima volta nella Città di Cattolica e riscuotono un successo unanime di critica e pubblico. La “Regina” della Riviera Adriatica ha affidato a NexTime Eventi l’allestimento di Piazzale Roosvelt (Piazza del comune) che la mente creativa di Simone Ranieri ha rivoluzionato illuminandolo come un vero e proprio Regno di Ghiaccio nel quale, ovviamente, non è mancata la Regina del Ghiaccio installata al centro della grande fontana.

Gli spettacoli immersivi, fiore all’occhiello dell’agenzia internazionale di Alberto Di Rosa, hanno fatto il resto rendendo unici, insieme a parate di artisti e spettacoli di narrazione e musica, i pomeriggi del periodo festivo. Ottima affluenza di pubblico e dei risultati sui social network, a testimonianza di un risultato di grande successo sia in ambito turistico che di immagine.

Il Regno di Ghiaccio è stato completato con una pista del ghiaccio allestita tra la fontana e il Palazzo Comunale di Piazzale Roosvelt. L’attrazione è stata realizzata in collaborazione con il partner Ice4Fun di Maurizio Guerra.

Alberto Di Rosa (NexTime Eventi): “Chiudiamo l’esperienza di Cattolica molto felici per aver inaugurato un nuovo show di Natale in una location unica, perfetta per accogliere gli show e gli eventi di un progetto innovativo ed elegante realizzato dalla nostra agenzia sotto la direzione artistica di Simone Ranieri. La grande Piazza del Comune di Cattolica ha rappresentato per oltre un mese il punto di incontro ideale per giovani, famiglie e un pubblico attento pronto a farsi emozionare dalle nostre installazioni. Siamo orgogliosi, inoltre, di aver contribuito alla realizzazione di un nuovo format che ha un nome identificativo ed un logo particolarmente accattivante e che si appresta a diventare un must della stagione turistica invernale”.