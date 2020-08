La scuola di Coriano verso la riapertura: nuovi arredi e risorse per "adeguamento covid"

Proseguono i preparativi per riaprire nei tempi stabiliti ed in sicurezza le scuole di Coriano, in stretta collaborazione con le direzioni didattiche del territorio. Il comune ha investito per i lavori strutturali che si stanno realizzando necessari all'adeguamento covid 70mila euro e sta provvedendo, con il finanziamento che dovrebbe giungere dalla stato, all'acquisto di arredi per ulteriori 70mila euro. A questi si aggiungono i lavori programmati che come ogni anno vengono realizzati nei plessi scolastici del comune di Coriano.

Durante i lavori di ristrutturazione alla scuola elementare Don Milani di Ospedaletto, per un importo complessivo di 113.000 euro, sono emerse alcune zone di intonaco ammalorato. Dopo il sopralluogo effettuato dal sindaco Domenica Spinelli, dall'assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi e dal consigliere delegato all'edilizia scolastica Anna Pecci si è constatato l’avvenuto rifacimento di tali zone ed è ora in corso la tinteggiatura dell'intero plesso. Per tale intervento si son dovuti aggiungere 30.000 euro.

"Dopo gli innumerevoli interventi atti a mettere in sicurezza i plessi scolastici, finalmente negli ultimi anni possiamo curarli anche da un punto di vista estetico e i risultati sono tangibili, non solo quindi scuole sicure ma anche belle", afferma Anna Pecci.

L'assessore Roberto Bianchi evidenzia: "Stiamo progettando la realizzazione dei nuovi poli scolastici, interventi che richiedono tempo per essere realizzati, nel frattempo si procede al decoro degli edifici esistenti, per dare ai nostri ragazzi luoghi accoglienti".

"Sin dal primo momento il mondo della scuola è stata la priorità massima per l’amministrazione che guido, questo lo abbiamo concretizzato con investimenti ingenti a partire dal 2012, oltre 4 milioni di euro, che sono riusciti a cambiare profondamente i plessi scolastici di Coriano - afferma il sindaco Domenica Spinelli - Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici che non si sono fermati un attimo per consentire la realizzazione di tutto ciò che serve per la riapertura di settembre e le dirigenze dei nostri istituti comprensivi con le quali stiamo collaborando proficuamente".