La senatrice Spinelli in visita dal nuovo Prefetto di Rimini

La Senatrice Domenica Spinelli ha fatto visita questa mattina al nuovo Prefetto di Rimini, dottoressa Rosa Maria Padovano. L'incontro si è svolto in uno spirito di cordialità e piena collaborazione istituzionale. "Ho avuto il piacere di incontrare il nuovo Prefetto - ha detto Spinelli - perchè credo che la sinergia e la collaborazione siano elementi fondamentali per il bene di tutto il territorio provinciale. Il Prefetto è il rappresentante dello Stato sul territorio, è in contatto costante con le istituzioni ed ha quindi un osservatorio importante sulle dinamiche territoriali. Tra quelli affrontati il tema dell'organico negli enti pubblici e della sicurezza, non solo relativamente alla stagione estiva, in termini di rinforzi, ma riferito a tutto l'arco dell'anno. Il nostro è un territorio che richiede, per il dinamismo economico e sociale e i grandi numeri turistici prodotti, una presenza costante e continua. Ringraziando il Prefetto per la disponibilità dimostrata ho ribadito il mio spirito di collaborazione e supporto ogni volta fosse necessario per il bene del territorio, rinnovando peraltro l'invito, come vicesindaco, ad una sua visita al Comune di Coriano. Quale rappresentante politico e parlamentare, dopo il Prefetto proseguirò le mie visite istituzionali per garantire tutta la mia disponibilità al territorio della provincia di Rimini".