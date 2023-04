La stagione del Civ parte con la presentazione del libro “Pecco. Potere Ducati”

Si alza il sipario sul Campionato Italiano Velocità 2023, che parte da Misano World Circuit con il Round XLMOTO. Il programma sportivo si apre già da oggi con le prove libere e le prime qualifiche. Tante le novità della nuova stagione, a cominciare dall’esordio del CIV Femminile, dalla presenza di Simone Corsi e del Garage 51 Racing Team by Barni nella Supersport 600 Ng e dal ritorno di BMW in Sbk. Ai contenuti sportivi si aggiungono i tanti eventi di contorno che impreziosiscono il weekend in cui cade la ricorrenza dei 112 anni della Federazione Motociclistica Italiana.

Sabato mattina, alle 10:30, nella sala “Rio” al secondo piano della nuova Pit Building, si terrà la presentazione del libro “Pecco. Potere Ducati”, edito da Minerva Edizioni. L’opera racconta la storia del campione Francesco Bagnaia, un ragazzo nato con l’obiettivo di diventare il più forte del mondo e di come vi sia riuscito in sella alla sua Ducati. Lo fa attraverso gli scatti di Mirco Lazzari, sapiente fotografo di sequenziali adrenalinici attimi del mondo incantato delle gare, ed attraverso la penna di Marco Masetti, giornalista ravennate, scrittore, commentatore televisivo, grandissimo conoscitore delle moto.

Domenica mattina sarà la volta della consegna del premio Ambiente FMI, il riconoscimento assegnato destinato al Moto Club o all’organizzatore che nel corso dell’ultima stagione sportiva si è distinto per l’attenzione ai temi ambientali nella gestione di un evento motociclistico previsto nei calendari federali. La Commissione Ambiente e Normative Fuoristrada FMI ha assegnato il riconoscimento al Misano World Circuit Marco Simoncelli per l’impegno e l’attenzione ai temi ambientali, posti sia nell’organizzazione della Women’s European Cup sia nel supporto alla FMI in varie iniziative di sostenibilità, tra cui si distingue il progetto di compensazione dell’intera produzione di CO2 del campionato CIV 2021, denominato CIV Green.

Nel weekend spazio al Moto Incontro del SIC, raduno organizzato dal Moto Club Misano che avrà come punto di ritrovo ed iscrizioni la MWC Square. L’evento, tra le varie esperienze, prevede la possibilità di seguire le gare del CIV, un tour esterno alla scoperta del territorio e, domenica, la parata dei partecipanti in pista durante la pausa pranzo delle gare. Un’altra bella novità del CIV 2023, che debutterà a Misano World Circuit, è la Bike Walk, attività organizzata dalla Federazione Motociclistica Italiana in collaborazione con GIANT Italia, che darà la possibilità a tutti gli appassionati di provare l’ebrezza di pedalare in pista con la propria bicicletta personale al fianco dei piloti. L’appuntamento è per domani, dalle 19:30. Per partecipare basterà recarsi allo stand GIANT Italia presente con un’area riservata nel paddock, registrarsi gratuitamente, ritirare il braccialetto e scendere in pista.

A ciò si aggiungono le esperienze legate alla MWC Squadre, aperta al pubblico con le sue attività commerciali e i servizi di ristorazione.