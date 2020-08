La Strada dei vini e dei sapori ringrazia gli eroi del Covid con degustazioni e tour nelle cantine

Il presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Rimini, Sandro Santini, ha incontrato nella sua azienda il direttore del Dipartimento cardio vascolare della Ausl Romagna, nonché primario di cardiologia di Rimini e Riccione, professor Giancarlo Piovaccari. Le aziende della Strada hanno messo a disposizione dei coupon per il personale medico sanitario dell’Ospedale Infermi che si è distinto durante l’emergenza Covid. Non solo medici ma anche infermieri, Oss, personale di supporto a cui la Strada ha voluto rivolgere un grazie con coupon che permetteranno a chi ne usufruirà di potere visitare e degustare in cantine, agriturismi e ristoranti associati. L’unico vincolo raccomandato al professor Piovaccari è stato l’aspetto meritocratico.

“Ringrazio la Strada dei vini e dei Sapori di Rimini – dichiara il professor Piovaccari – che premia chi si è dato da fare in una situazione difficile, dura, affrontata con coraggio e determinazione dal personale sanitario. Grazie ai protocolli adottati ed all’attenzione dei collaboratori non ci sono stati casi di infezione nel personale medico e questo è per noi motivo di soddisfazione perché le protezioni e le procedure adottate erano giuste”.

“Un ringraziamento simbolico per chi si è impegnato nell’emergenza Covid in modo coscienzioso e senza ostentare”, afferma il presidente Santini. Giancarlo Piovaccari ha colto l'occasione per brindare con Santini alla nomina di professore Straordinario di Cardiologia all’Università di Bologna.