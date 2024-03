Con i laboratori per i più piccoli, spazio a creatività e divertimento a Le Befane Shopping Centre

Creatività e divertimento ma anche impegno in difesa dell'ambiente. In un'atmosfera giocosa e gioiosa nel fine settimana appena trascorso Le Befane Shopping Centre di Rimini ha visto il tutto esaurito nei laboratori dedicati ai più piccoli e alla famiglie.

In piazza Zara, con Toys Care, in collaborazione con il comitato UNICEF provinciale, sta proseguendo con generosità ogni giorno (fino al 30 marzo 2024) la raccolta dei giochi in disuso che vengono risistemati per essere di nuovo importanti per qualcuno. Sabato 23 e domenica 24 marzo, partecipatissimi i laboratori grazie ai quali i più piccoli, aiutati da diversi animatori, hanno ad esempio colorato e personalizzato delle casette in legno per gli uccellini.

Lì accanto, tantissimi i grandi e piccini impegnati nella colorazione del disegno di 36 mq a tema floreale proposto dalle Befane per Re-Green, progetto dedicato alla sensibilizzazione in tema di sostenibilità ambientale e buone prassi. Tra pennarelli atossici, pastelli, dita colorate, decine di bambini e famigliari hanno trascorso parte del loro fine settimana alle Befane per 'ridare al mondo il colore che si merita'.