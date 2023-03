Ladra con le mani di velluto ruba portafoglio all'interno di una libreria

L'occhio allenato di un addetto alla vigilanza del centro commerciale "Le Befane" di Rimini ha subito notato la malvivente che, con mano di velluto, era riuscita a sfilare il portafoglio dalla borsa di una donna intenta a guardare i libri della libreria e ha dato l'allarme. Il furto è andato in scena nel pomeriggio di domenica, verso le 16.30, e sul posto si è precipitata una pattuglia delle Volanti. Nel frattempo il personale della sicurezza ha cercato di bloccare la malvivente, che si trovava insieme a una complice con quest'ultima che è riuscita a fuggire, e la ladra nel tentativo di liberarsi ha cercato di divincolarsi. L'intervento delle divise ha permesso di ammanettare la malvivente, una cittadina bulgara, che è stata portata in Questura. Dopo una notte in camera di sicurezza, la donna è stata processata per direttissima lunedì mattina con giudice che ha convalidato i fermo.