I ladri di biciclette scatenati. Sui social monta la protesta: "In questo fine settimana è stata una strage"

Le segnalazioni non si riescono più a conteggiare. Nel solo ultimo fine settimana sono ben più di dieci. Ma i furti si moltiplicano, da non riuscire più a tenere nemmeno il conto. C’è chi anche non segnala più. I ladri di biciclette sono letteralmente scatenati. E i cittadini altrettanto stufi. Dall’università, alle rastrelliere lungo i bagni in spiaggia. Ma anche all’interno dei giardini delle abitazioni private. Le biciclette spariscono ovunque. E sui social scoppia la protesta, in particolare sulla pagina Facebook “Bici rubate a Rimini”.

“Verso le 17,30 mi hanno rubato dal garage a San Giuliano Mare la bicicletta”, lamenta un cittadino. Ed è un continuo segnalare: “Mi è stata rubata la bici al bagno 25. Chi la vede, se ho fortuna, mi contatti”. Indirizzi mail, numeri di cellulare. I cittadini fanno squadra. E nasce il dibattito: “Bisogna ormai dotare tutte le biciclette di Gps”. E ancora: “Nessun lucchetto resiste, le biciclette sono sicure solo se c’è il padrone sopra”. E ancora scrive Angelo: “A Rimini strage di biciclette nel fine settimana”. Un altro cittadino: “Bisogna proprio fare qualcosa, non se ne può davvero più”.

Appena consolato un fruitore della pagina, arriva la segnalazione dell’ennesimo furto: “Mi hanno appena rubato la bici davanti al Castello Malatesta, era legata al portabiciclette”. E ancora: “Stanotte mi hanno rubato la bicicletta davanti al Frontemare”. La rabbia sale: “Dobbiamo farci giustizia da soli”. “A me ieri mattina hanno rubato la bicicletta davanti all’Università”. E si fanno i conti: “Nell’ultima settimana sono 8 biciclette tutte elettriche rubate nei garage di singole abitazioni”. Senza contare quelle senza motore. E la conta prosegue incontrollata. Tra parecchio malumore e rassegnazione.