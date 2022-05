Ladro di biciclette finisce nella rete della polizia di Stato

Nel pomeriggio di giovedì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne straniero, irregolare sul territorio nazionale, per furto aggravato. Secondo quanto emerso un anziano ciclista ha chiesto aiuto a una pattuglia delle Volanti dopo che il malvivente aveva cercato di rubargli la sua bici elettrica lasciata nel magazzino di uno stabilimento balneare. Le manovre del ladro erano state notate e, vistosi scoperto, il 25enne ha abbandonato la refurtiva fuggendo verso la spiaggia. Nonostante questo gli agenti, grazie alla descrizione del malvivente, sono riusciti ad intercettaro e a bloccarlo. Portato in Questura è emerso che si trattava di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine e per lui sono scattate le manette.