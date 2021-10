Ladro seriale di biciclette finisce nella rete della polizia di Stato

Si è conclusa con un paio di manette la carriera di ladro di un 27enne romeno che, nel pomeriggio di lunedì, è stato sorpreso in flagranza a rubare biciclette. Il malvivente era stato notato mentre, armato di cesoie, si infilava nei cortili di alcuni edifici per asportare le due ruote. Nell'ultimo colpo non si è accorto della presenza della proprietaria che, appena si è resa conto di quello che stava succedendo, ha dato l'allarme al 112 per poi inseguire il ladro che stava scappando con una bici. Grazie alle indicazioni, una Volante ha intercettato il 27enne per poi intimargli l'alt ma il malvivente, in evidente stato di alterazione, ha iniziato a proferire frasi sconnesse cercando di giustificarsi. Portato in Questura, il ladro è risultato essere una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine e dalla sua perquisizione sono spuntati vari arnesi da scasso fra i quali una cesoia metallica, una pinza, una chiave a pappagallo, un cutter e un cacciavite tutti custoditi nello zaino che gli sono valsi le manette per furto in abitazione e una denuncia a piede libero per porto di strumenti atti a offendere.