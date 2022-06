Latitante da oltre 7 anni sorpreso ad allestire il gioco delle tre carte

Una banda di pallinari è finita nella rete degli agenti in borghese della polizia Stradale che, nei giorni scorsi durante un controllo, ha bloccato una batteria di 7 individui. Tra questi, oltre al mossiere, al palo e all'accalappiatore dei passanti più sprovveduti, c'era un 37enne che al palesarsi delle divise ha tentato la fuga verso il lungomare ma è stato acciuffato e portato in caserma per gli accertamenti. Al momento di controllare la sua identità è emerso che si trattava di un ricercato: sulla testa del malvivente pendeva un ordine di carcerazione emesso nel lontano 2015 dalla Procura di Monza in quanto doveva scontare una pena definitiva di 1 anno e 5 pesi per una lunga serie di furti aggravati commessi nel milanese. Al termine delle pratiche di rito il 37enne è stato trasferito nel carcere riminese dei "Casetti".