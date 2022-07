Lavori alla rete idrica di Santarcangelo: chiudono le strade

I lavori di Hera alla rete idrica di Santarcangelo proseguono con due nuovi stralci in centro città: gli interventi, in particolare, interesseranno la rotatoria all’intersezione tra viale Marini, via Cupa, la SP14 “Santarcangiolese” e via Celletta dell’Olio, nonché l’incrocio tra via Pio Massani e Contrada dei Nobili in centro storico. Da lunedì 18 luglio nella rotatoria citata e negli innesti delle vie che si congiungono alla stessa sarà in vigore il senso unico alternato regolato da impianti semaforici – sostituiti da movieri nelle ore di punta o in caso di congestione del traffico rilevata dalla Polizia locale – fino a venerdì 12 agosto, o comunque alla conclusione dei lavori, per tutto il giorno (ore 0-24). Nella stessa area sarà istituito il limite di velocità dei 30 km/h a partire da 150 metri prima della rotatoria in entrambi i sensi di marcia di tutte le vie interessate.



L’intervento di Hera comporterà inoltre alcune deviazioni alle linee del trasporto pubblico locale. In particolare, la linea 9 effettuerà fermate in via Emilia, via Braschi, via Mazzini e via Pascoli, dove sarà collocato il capolinea provvisorio presso la fermata di fronte all’ospedale. Le linee 95 e 169, in entrambe le direzioni, fermeranno in via Mazzini, via Pascoli, via Ugo Bassi, via della Resistenza e via Togliatti, con partenza all’intersezione tra queste ultime due vie invece che dalla rotatoria interessata dai lavori. Anche le linee 164 e 166 effettueranno lo stesso percorso in entrambe le direzioni: la prima proseguirà poi in via Scalone, la seconda in via Berlinguer, via Celletta dell’Olio e via Santarcangiolese. Tutte le variazioni aggiornate alle linee del trasporto pubblico locale, in ogni caso, sono disponili sul sito di Start Romagna all’indirizzo https://www.startromagna.it/infobus/.



Il cantiere di Hera in centro storico, invece, a causa di una complicazione imprevista nello svolgimento dei lavori, richiederà la chiusura completa al traffico dell’intersezione tra via Pio Massani e Contrada dei Nobili da lunedì 18 a mercoledì 20 luglio. L’accesso e il transito in Contrada dei Nobili saranno vietati con l’eccezione dei mezzi di soccorso e dei residenti muniti di contrassegno per persone con disabilità, che potranno accedere in senso di marcia contrario rispetto all’attuale da piazza Balacchi e via Saffi. Sarà comunque consentito l’accesso pedonale con un adeguato percorso protetto sia in Contrada dei Nobili che nelle altre vie interessate dall’intervento. Le ordinanze integrali di modifica alla viabilità sono disponibili sul sito del Comune nella sezione https://www.comune.santarcangelo.rn.it/ordinanze/modifiche-temporanee-alla-circolazione.





I lavori di Hera rientrano nell’ambito dell’intervento per garantire il funzionamento a pieno regime del serbatoio dei Cappuccini, una maggiore sicurezza della rete idrica e il rinnovamento delle condutture di diverse vie, così da limitare le rotture delle tubazioni. Circa 2,5 milioni di euro il costo totale delle opere a carico di Romagna Acque, realizzate in diversi stralci che hanno coinvolto sia il centro storico che la zona di via Santarcangiolese.