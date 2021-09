Lavori di asfaltatura nelle vie Casteldelci e Montefiorino, cambia la viabilità

I lavori rientrano nel progetto “Città Diffusa” che ha visto interventi di risanamento in 38 strade della città

Cominceranno martedì 21 settembre i lavori di riqualificazione e risanamento delle vie Casteldelci e Montefiorino. Dal calendario dei lavori programmati per il 2021 emerge che, a partire da domani - e fino a giovedì 23 compreso - le strade sopra elencate saranno soggette alla manutenzione per lavori di asfaltatura, come prevede il piano di riqualificazione previsto dal progetto denominato “Lavori di risanamento conservativo e funzionale della viabilità del Comune di Rimini - Anno 2020 - secondo stralcio”.

Lavori di manutenzione che prevedono alcune limitazioni alla circolazione per i quali le vie Casteldelci e Montefiorino, saranno percorribili a senso unico alternato di circolazione e solo all’occorrenza - e limitatamente al tempo per eseguire alcune operazioni più importanti - potrebbe essere necessaria la chiusura totale del traffico. La circolazione comunque sarà sempre ripristinata nelle ore notturne. Come noto il risanamento riguarda 38 vie cittadine, diffuse su tutto il territorio - da Miramare a San Vito, dal centro città a Viserbella, da San Giuliano fino alle vie del forese e alle aree extra urbane - che era stato approvato lo scorso dicembre dalla Giunta Comunale e che adesso entra nella sua fase conclusiva.