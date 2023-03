Al via i lavori per la riqualificazione della rete elettrica, una viabilità con senso unico alternato

Prenderanno avvio la settimana prossima i lavori per la realizzazione delle infrastrutture e delle reti elettriche propedeutiche alla riqualificazione della pubblica illuminazione in via Scalone. Inizialmente programmato per la metà di marzo, l’intervento è stato posticipato per ragioni organizzative: da lunedì 27 marzo fino al 28 aprile, dalle 8 alle 18, il cantiere interesserà tratti di via Scalone che saranno via via percorribili a senso unico alternato regolato da impianto semaforico o, se necessario, da movieri. Su entrambi i lati della strada – percorribile a una velocità massima di 30km/h – sarà vietata la sosta, mentre sarà garantito un percorso in sicurezza per pedoni e ciclisti.

L’intervento – finanziato dalla legge Fraccaro per l’efficientamento energetico e ora confluito nel Pnrr – è il primo stralcio dei lavori che verranno completati entro il 2023: all’inizio del mese di marzo, infatti, la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’installazione di 15 punti luce e lo spostamento di alcuni lampioni già presenti nella via. I lavori per la seconda fase dell’intervento inizieranno nell’autunno 2023.

Nel frattempo, è in corso anche un intervento di sostituzione di alcuni lampioni sotto il porticato di piazza Ganganelli (lato monte): in attesa della conclusione dei lavori, la zona sarà provvisoriamente illuminata da un sistema di faretti.