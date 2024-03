Sarà ultimato a breve l'intervento che interessa il sottopasso ferroviario che collega via dei Saraceni a viale Pinzon. Un'opera di sistemazione che intende essere risolutiva rispetto all'ammaloramento del margine superiore, danneggiato anche a causa degli urti avvenuti nel tempo da parte di mezzi troppo alti per il transito. Un investimento da quasi 30.000 euro , che consegnerà un aspetto migliore e più decoroso a questo frequentato snodo di ingresso a Igea Marina.

In via di ultimazione l'intervento sul sottopasso ferroviario che collega via dei Saraceni a viale Pinzon