Lavori sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini, weekend di passione per i viaggiatori

Dalle 23.30 di venerdì 15 alle 3.30 di lunedì 18 marzo Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) effettuerà lavori di manutenzione all’infrastruttura ferroviaria sulle linee Bologna – Rimini e Bologna – Ravenna. I cantieri saranno operativi fra Cesena e Rimini. L’intervento consiste nell’impermeabilizzazione di tre ponti ferroviari. Sarà pertanto necessaria la temporanea rimozione del binario e della massicciata e la conseguente sospensione della circolazione dei treni. L’attività sarà svolta da tecnici di RFI e imprese appaltartici, coadiuvati da mezzi d’opera.

Dalle 5.00 di martedì 19 marzo alle 5.00 di sabato 6 aprile RFI sostituirà i deviatoi della stazione di Russi. La sostituzione degli scambi – che consentono l’ingresso, l’uscita e gli incroci dei convogli nelle stazioni – porterà vantaggi in termini di affidabilità dell’infrastruttura. Nell’attività saranno impegnati tecnici di RFI e imprese appaltatrici coadiuvati da mezzi d’opera. Durante i lavori il binario 4 della stazione di Russi sarà fuori servizio.

Per consentire interventi di manutenzione sulla linea i treni sulla linea Bologna – Rimini subiranno le seguenti modifiche, già consultabili sui canali di acquisto di Trenitalia e Trenitalia Tper. I treni Frecciarossa della relazione Milano-Bologna-Rimini-Ancona-Pescara-Bari-Lecce saranno oggetto di cancellazione o limitazione di percorso. In alcuni casi le modifiche riguarderanno anche i giorni 15 e 18 marzo. I treni Frecciarossa della relazione Venezia-Bologna-Rimini-Ancona-Pescara-Bari-Lecce saranno oggetto di limitazione di percorso o di deviazione via Castel Bolognese-Ravenna, con conseguente soppressione della fermata di Bologna e allungamento dei tempi di percorrenza. Per garantire le prosecuzioni di viaggio nord-sud e viceversa, sono previsti servizi con bus tra Rimini e Bologna Centrale in connessione con alcuni dei Frecciarossa circolanti.

I treni Intercity giorno subiranno deviazioni via Faenza-Ravenna-Rimini o limitazioni. Per garantire la continuità del viaggio alla clientela, laddove possibile, sono state individuate soluzioni di viaggio alternative con altro treno oppure sono stati predisposti servizi con bus. I treni Intercity Notte subiranno deviazioni via Faenza-Ravenna-Rimini o via Bologna-Firenze-Roma-Caserta-Foggia con perdita di fermate. Non è previsto servizio bus. I Regionali Veloci saranno deviati via Castel Bolognese-Ravenna e sarà attivo un servizio di autobus fra Cesenatico e Rimini con fermate nelle località non servite dai Regionali Veloci. Fra Bologna e Cesena il servizio sarà garantito con treni che effettueranno anche le fermate delle corse Bologna – Imola – Bologna che verranno cancellate. Fra Cesena e Rimini il servizio sarà effettuato con autobus. Cancellate le corse Rimini – Ravenna e Rimini – Imola (e viceversa)

Venerdì 15 marzo il regionale Bologna – Rimini delle 22.34 sarà imitato a Cesena e la tratta Cesena – Rimini effettata con bus.