Lavori sulla rete idraulica di Santa Giustina

Sono iniziati i lavori di rifacimento di un tratto di rete idrica sulla via Emilia, in località Santa Giustina. Grazie a questo importante intervento, che comporta un investimento di oltre 200.000 € e che consiste nella sostituzione di un vecchio tratto di rete in polietilene della lunghezza di circa 800 metri e relativi allacci d’utenza, verrà aumentata la resilienza del sistema idrico della zona e limitrofe, andando a limitare in modo significativo le interruzioni che si erano rese necessarie in questi anni per consentire le riparazioni dovute all’obsolescenza della tubazione. L’ultimazione dei lavori, salvo imprevisti, è prevista entro giugno e, al fine di consentire le corrette operazioni di scavo e posa delle tubazioni, saranno necessarie modifiche alla viabilità, che potranno comportare rallentamenti o possibili disservizi alla circolazione.