Opportunità di lavoro, il Comune di Coriano assume due istruttori tecnici a tempo indeterminato

È stato pubblicato sul sito del comune di Coriano un avviso pubblico per la copertura di 2 posti di istruttore tecnico, a tempo pieno e indeterminato, nell’area tecnica. La domanda di ammissione al concorso, con riserva prioritaria di 1 posto per gli operatori di volontari che abbiano concluso il servizio civile senza demerito, come previsto dalla L.G. 74/2023, dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematiche entro le ore 13 del 23 aprile 2024.