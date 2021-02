Lavoro, crisi Valentini: chiesto alle banche di anticipare la cassa integrazione ai lavoratori

I sindacati, il Comune e la Provincia di Rimini chiedono alle banche di anticipare la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori delle Industrie Valentini. Perché "i tempi dell'Inps nell'erogare la cassa non sono immediati e l'anticipo non può arrivare dall'azienda".

A rendere nota la richiesta è Renzo Crociati della segreteria generale della Fillea-Cgil. L'8 febbraio, ricordano i sindacati, è stato firmato un verbale di accordo cigs per crisi aziendale per cessazione di attività per 12 mesi per 149 lavoratori dell'azienda. A sottoscrivere il documento, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Agenzia regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, Industrie Valentini spa, Fillea-Cgil Rimini, Filca Cisl Romagna, rsu aziendale. Ora, vista la situazione, istituzioni locali e sigle hanno fatto richiesta agli istituti di credito di applicare il Protocollo quadro Sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà. La lettera è stata firmata per la Provincia di Rimini da Simone Gobbi, per il Comune di Rimini dall'assessore Mattia Morolli, per la Fillea-Cgil di Rimini Renzo Crociati, per la Filca-Cisl Romagna Stefania Gagliardo, per la Feneal-Uil Rimini Francesco Lo Russo. Per quanto riguarda il futuro dell'azienda, i sindacati ricordano che il 5 febbraio ha presentato in Tribunale il Concordato liquidatorio con riserva legata ad una o più offerte di acquisizione. Ora si attende che il Tribunale di Rimini proceda con l'asta competitiva.

(Agenzia Dire)