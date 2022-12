Le fiamme nella notte devastano una pizzeria, i vigili del fuoco domano il rogo: locale inagibile

Ha provocato parecchi danni l'incendio che, nella notte tra sabato e domenica, ha devastato una pizzeria di Rimini. Le fiamme sono divampate intorno all'una nel locale di via Bidente, nella zona del Villaggio Primo Maggio, e sul posto sono accorse le autobotti del 115 coi vigili del fuoco che hanno lavorato fino alle 4 per estinguere il rogo. Dai primi accertamenti pare che a scatenare l'incendio siano stati dei problemi elettrici e non sarebbero state trovate tracce di dolo. A causa dei danni riportati, il locale è stato dichiarato inagibile.