Le ragazze di San Patrignano intraprendono la formazione professionalizzante

L’Oréal Italia e San Patrignano rafforzano la loro partnership per dare competenze e formazione professionalizzante con l’obiettivo di un inserimento nel mondo del lavoro. Con questo spirito dallo scorso 12 giugno circa 15 ragazze del centro minori femminile della Comunità potranno partecipare a un percorso di studi qualificato per hairstylist. L’iniziativa si inserisce all’interno della collaborazione tra L'Oréal Italia e San Patrignano, attiva dal 2014, che si è ulteriormente consolidata nel 2017 con la creazione di un corso formativo di studi per acconciatori. Ogni anno grazie a L’Oréal Italia si svolgono circa 350 ore di lezione e 700 ore di formazione pratica.

Il corso è iniziato il 12 giugno e durerà sino al prossimo 6 settembre e si svolgerà 3 giorni alla settimana dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 per un totale di 216 ore di formazione, al termine delle quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Tutte le attività avverranno all’interno del Sanpa Hair, il salone parrucchiere che L’Oréal Italia ha donato nel 2016 e che serve circa 1000 persone in tutta la Comunità di San Patrignano. Sanpa Hair è gestito da professionisti esterni e membri di San Patrignano già formati affiancati dai formatori di L’Oréal Professionnel Paris. Il Salone è quindi un luogo di formazione e un’opportunità di aggiornamento professionale e di training on-the-job: il 65% dei ragazzi formati ha infatti poi trovato lavoro come apprendista parrucchiere al termine del percorso.

“Per L’Oréal la bellezza è cura e valorizzazione di sé, è fiducia in sé stessi, è espressione della propria personalità. Il percorso tra L’Oréal Italia e San Patrignano fa parte del più ampio progetto del Gruppo “Beauty For A Better Life” il cui obiettivo è aiutare le persone delle comunità più fragili a riconquistare l’autostima e a reintegrarsi nella società attraverso programmi di formazione ai mestieri del settore della bellezza. Insieme a una realtà di straordinario spessore sociale come San Patrignano ci impegniamo a favore dei ragazzi della comunità e del loro percorso di crescita personale e professionale” ha commentato Emmanuel Goulin, Presidente e Amministratore Delegato di L’Oréal Italia. “È un piacere per noi rinnovare la partnership con L’Oréal Italia– sottolinea Vittoria Pinelli, presidentessa di San Patrignano – Quest’anno dedicheremo il corso di formazione alle ragazze del centro minori e devo dire che l’entusiasmo con cui hanno risposto alla proposta è stato incredibile.

Alcune di loro hanno visto in questo corso la possibilità di concretizzare un sogno, quello di diventare parrucchiere, tutte una possibilità di crescita che potrebbe comunque rivelarsi importante in futuro. Un entusiasmo ancor più inaspettato se si pensa che molte di loro sono arrivate a San Patrignano senza progetti e con pochissima cura e rispetto di sé stesse. Il fatto che inizieranno a studiare per prendersi cura degli altri è significativo del cammino che hanno intrapreso”. L’Oréal Italia partecipa attivamente finanziando e organizzando il corso attraverso una donazione a supporto di tutti i costi di gestione e la fornitura del materiale di lavoro per ciascun partecipante. La partnership con San Patrignano per L’Oréal Italia è in linea con le finalità espresse dalla Fondazione L’Oréal che promuove i mestieri della bellezza come opportunità per un futuro migliore.