Le telecamere di sorveglianza sventano l'assalto esplosivo al bancomat

TEntativo di assalto esplosivo a un bancomat, nella notte tra domenica e lunedì, coi malviventi che sono stati però messi in fuga grazie all'intervento della vigilanza privata. Ad essere presa di mira è stata la filiale della Credit Agricole di Cerasolo, sulla Consolare per San Marino, quando verso le 2.30 tre individui sono arrivati nel piazzale davanti all'istituto di credito e hanno iniziato ad oscurare le telecamere di video sorveglianza. La manovra non è passata inosservata al personale della sicurezza che, da remoto, sorvegliava la filiale e i vigilantes hanno fatto scattare l'allarme e messo in funzione il fumogeno. La manovra ha sorpreso i malviventi che, vista la situazione, sono fuggiti riuscendo a far perdere le loro tracce prima dell'arrivo di una pattuglia dei carabinieri.

