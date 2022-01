La Lega appoggia Fratelli d'Italia sui Consigli di quartiere: "Troppe zone dimenticate, vanno ripristinati"

Il gruppo consiliare Lega Salvini Premier appoggia la mozione per tornare a istituire i Consigli di quartiere. Lo spiega il consigliere Loreno Marchei a seguito della prima Commissione consiliare. La mozione è stata presentata dal consigliere Nicola Marcello (Fratelli d'Italia) e trova il sostegno di una larga fetta del centrodestra.

"L'amministrazione è risultata piuttosto restia ad aderire, parlando di chat ed altre iniziative poco tangibili. Si confida in un deciso cambio di rotta rispetto al passato, trattandosi di una necessità ed un'opportunità che l'amministrazione non può ignorare. Necessità, perchè il territorio comunale è estremamente articolato, con un lungo tratto di litorale, che ha problemi ed esigenze diverse dal centro storico o dalla vasta area di forese" sostiene il consigliere Loreno Marchei.

E il rappresentante della Lega si addentra sulla necessità di una rete maggiormente capillare sul territorio: "Molte zone sono state completamente dimenticate nel corso degli ultimi anni, soprattutto sotto il profilo della sicurezza e dei servizi, e necessitano di uno strumento adeguato e costante di monitoraggio, ascolto e coinvolgimento. Opportunità, perchè la ricostituzione dei quartieri è un modo concreto per riavvicinare i cittadini alla politica, rendendo più facile per ciascun cittadino relazionarsi con le istituzioni, e rappresenterebbe un contesto di formazione ed esperienza per chi intende occuparsi della cosa pubblica a titolo gratuito, idoneo a preparare una futura classe dirigente".