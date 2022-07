Linea ferroviaria adriatica bloccata per la tragedia di Riccione, ritardi dei treni a oltre 120 minuti

Domenica di passione per quanti dovevano viaggiare in treno sulla linea adriatica che, alle 7, è stata bloccata all'altezza della stazione ferroviaria di Riccione a causa di un duplice investimento nel quale hanno perso la vita due ragazze. Centinaia i passeggeri rimasti bloccati in attesa che terminino gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti. Per quanto riguarda i primi sono 9 i convogli rimasti fermi ed è stato attivato un servizo sostitutivo con bus tra Cattolica e Rimini.