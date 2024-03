Litiga con la moglie, poi la prende a pugni davanti al figlio: lei scappa dai vicini, lui viene arrestato dalla Polizia

Gli agenti della Polizia di Rimini hanno arrestato un cittadino straniero con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Erano da poco passate le 19:30 di mercoledì quando una volante della polizia intervenuta in Viale Trieste a Rimini, in quanto al numero di emergenza 112 era giunta una richiesta di aiuto da parte di una donna, che riferiva di essere stata picchiata dal marito e di essersi rifugiata insieme al figlio minorenne nella casa della vicina.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno individuato il marito della donna fuori dall'ingresso principale del condominio, in stato di evidente alterazione psico-fisica dovuto alla probabile assunzione di bevande alcoliche. L'uomo è risultato tra l'altro insofferente al controllo della Polizia.

I poliziotti hanno constatato che l'uomo aveva avuto una lite con la moglie, e dopo averla afferrata per un braccio l'aveva colpita con diversi pugni davanti al figlio minorenne della coppia. La donna insieme al figlio era riuscita a scappare dalla vicina di casa, approfittando del fatto che durante la lite l'uomo era caduto per terra. Da accertamenti successivi è emerso che in passato vi erano stati altri interventi per motivazioni simili, confermati anche dalla moglie stessa. L'uomo è stato quindi arrestato e tradotto presso il carcere di Rimini