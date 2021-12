Lo show di Cristiano Malgioglio dedicato alla Carrà apre il Natale di Bellaria-Igea Marina

È partito il palinsesto del Natale Flower Mood di Bellaria Igea Marina con lo spettacolo di Cristiano Malgioglio, in un Teatro Astra pieno e appassionato. Il corpo di ballo ha aperto lo spettacolo dedicato a Raffaella Carrà, esibendosi con filmati di repertorio della cantante bellariese trasmessi sul maxi schermo e su una base musicale di brani interpretati dalla Lella. L’ingresso in scena di Malgioglio ha acceso i molti fan presenti in sala, alcuni provenienti da città fuori regione. È stato il suo primo spettacolo live dopo la pandemia.

L'artista ha poi ricordato il suo rapporto con Raffaella, proseguendo con alcune canzoni intervallate da momenti esilaranti con racconti di aneddoti, per poi passare a un momento molto toccante: dopo l’interpretazione di 'Malo malo eres', canzone che racconta di una violenza femminile, Malgioglio si è soffermato a riflettere su quest’argomento e sull’omofobia.

Lo spettacolo è poi ripartito con il ritmo festoso per entrare in un siparietto che ha visto in scena il Direttore artistico di Fondazione Verdeblu, Andrea Prada, e lo stesso Malgioglio che in un’intervista hanno coinvolto il pubblico con ogni tipo di domanda. Novanta minuti di spettacolo sono scivolati via, concludendosi sul finale con il corpo di ballo che ha danzato sulle musiche della Diva.

Parte così il Natale di Bellaria Igea Marina che per un mese avrà installazioni dedicate ai bambini per stupire gli adulti, contornate da spettacoli per tutti i gusti e approdando poi al Capodanno dei Bambini alle ore 20.30 del 31 dicembre e il Capodanno Flower Mood con sei punti spettacolo dalle ore 23.00, lungo il chilometro comprendente l’isola pedonale di Bellaria Igea Marina.