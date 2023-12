"Luca non molla", in 48 ore quasi 200 donazioni per il giovane imprenditore derubato

Si è scatenata una straordinaria gara di solidarietà per Luca Mancini, l'imprenditore riminese 19enne derubato nella notte tra domenica e lunedì, che dopo il furto aveva aperto un crowdfunding per riuscire a tornare in pista con la sua attività. In 48 ore sono state quasi 200 le donazioni arrivate sul sito incassando, anche, il sostegno di tante persone. "Sin dai 13 anni - ha spiegato Luca - ho sempre avuto la passione per la moda e in particolare per sneakers limitate. A 18 riesco ad aprire il mio primo negozio stagionale con tutti i risparmi accumulati nei 5 anni precedenti, che porta ottimi risultati, con i quali riesco a finanziare il mio secondo negozio aperto appunto il 3 dicembre. Nella settimana seguente durante la notte tra il 10 e l’11 dicembre ad appena 7 giorni dall’inaugurazione subisco un furto dal valore di più di 70.000 euro. I ladri mi svaligiano completamente il negozio lasciando soltanto 12 scarpe su 250 presenti e portando via tutto l’abbigliamento presente anche esso di valore e limitato. Apro questa raccolta per chiedere ad ognuno di voi di darmi una mano, non per forza economicamente ma anche solo repostando questa raccolta. Faccio questo perchè nella foga dell’apertura per cercare di stare nei tempi del Natale non ho nemmeno fatto in tempo ad attivare un assicurazione che per chi sa e lavora nel settore non è immediata per questo tipo di articoli dato che si tratta di oggetti da collezione".

Il furto era avvenuto nella notte tra domenica e lunedì quando, i ladri, erano riusciti a forzare la porta d'ingresso del negozio di via Garibaldi. Una volta dentro i ladri avevano fatto man bassa di sneakers di lusso, alcune scarpe arrivavano a costare anche 1500 euro, ripulendo l'attività e lasciando ben poco al suo interno. Per il 19enne era stato un colpo tremendo dal momento che, in quel progetto, aveva investito praticamente tutta la sua vita.