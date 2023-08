Dai viali a piazzale Don Montali, una lunga serie di cantieri nel cuore del quartiere San Lorenzo

Dopo i due interventi di rifacimento di Viale Veneto e di Viale Bergamo, già eseguiti, sono molteplici gli interventi che da settembre vedranno protagonista il quartiere di San Lorenzo: in primis il rifacimento di Viale San Lorenzo comprensivo di marciapiedi ammalorati, piazzale Don Montali e innalzamento attraversamento ciclopedonale grazie al prezioso contributo sul quale ha lavorato il già assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli pari a 151.000 euro. Inizio cantiere: lunedì 4 settembre.

A seguire il rifacimento degli acquedotti in eternit di tutto il quartiere, partendo da via Oneglia e Vado Ligure per i quali è prevista, subito successivamente, l’asfaltatura. Durante questi interventi verranno anche realizzati gli interventi legati all’accordo di programma con la Regione Emilia-Romagna: potenziamento illuminazione pubblica, installazione videosorveglianza, installazione area fitness in via Bergamo; ed un nuovo gioco inclusivo. Il cantiere per l’area fitness è iniziato il 30 agosto.

A seguito del rifacimento di tutti gli acquedotti, con le somme a disposizione, i ribassi d’asta derivanti dall’appalto di Viale San Lorenzo ed una eventuale variazione di bilancio sarà possibile realizzare il completamento del marciapiede mancante in viale San Lorenzo in prossimo della discesa antistante il ponticello ed eseguire in parte le asfaltature di alcuni viali presenti nell’allegato B della delibera 65, in particolare: Rapallo, Imperia, Voltri, Lavagna, Nervi, Alassio.