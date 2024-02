“M'Illumino di meno", Verucchio spegne simbolicamente la Rocca Malatestiana

“M’illumino di Meno”, l’iniziativa lanciata da Caterpillar e Rai Radio2 dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili taglia il traguardo delle 20 edizioni e il Comune di Verucchio aderisce anche a questo 20esimo appuntamento in calendario oggi venerdì 16 febbraio spegnendo le luci della Rocca Malatestiana come gesto di sensibilizzazione

“Il motto dell’edizione 2024 è “No borders” e quest’anno Rai Radio2 invita le aziende, le scuole, i comuni e le singole persone a “creare alleanze internazionali” per coinvolgere anche aziende, associazioni e cittadini di altri Paesi ad aderire all’iniziativa.. Come amministrazione rinnoviamo quindi l’appello a fare propria sempre più l’abitudine al risparmio energetico e alla mobilità lenta, rinunciando il più possibile ai mezzi a carburante. Oggi spegnendo simbolicamente le luci o i dispositivi elettronici inutilizzati così come faremo noi con quelle del castello, ma poi facendo sì che l’utilizzo morigerato dell’energia elettrica e del riscaldamento diventino uno stile di vita” commentano la sindaca Stefania Sabba e la vice con delega all’ambiente Sabrina Cenni