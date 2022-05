I 44 prodotti tipici Dop e Igp salgono sul palco, al Salone Macfrut show con la coppia Ligabue-Barbi

I 44 prodotti tipici Dop e Igp della Regione Emilia-Romagna, che valgono 3,5 miliardi di euro e sono un primato dell’Emilia-Romagna in Europa, calcheranno il palco di uno show musicale: quello del cantautore Marco Ligabue e del conduttore e autore televisivo Andrea Barbi, protagonisti di “Salutami tuo fratello: musiche e racconti Emiliano-Romagnoli”, lo spettacolo fresco e ironico che mescola rock, risate, ma anche il sapore di Lambrusco, Culatello e Piadina, e che l’anno scorso ha letteralmente riempito 50 piazze in tutta Italia. Scritto da Marco Ligabue il libro, edito da Pendragon, ripercorrere tutte le fasi della sua storia in un racconto intimo e sincero, influenzato dal forte sapore emiliano-romagnolo.+

Prima tappa del tour 2022, ribattezzato “E-RiSalutami tuo Fratello” al Salone Macfrut (4-6 maggio Fiera di Rimini), per poi toccare il Festival del Prosciutto di Parma di Langhirano (4-9 settembre), la tappa piacentina di Tramonto di Vino (24 settembre) e tanti altri appuntamenti in fase di definizione. Ci sono tanti modi per far conoscere i cibi e i prodotti più buoni del mondo, ma di certo quello scelto dall’Assessorato all’Agricoltura dell’Emilia-Romagna è originale: per la prima volta i 44 Prodotti Dop e Igp della Regione (un primato a livello europeo, con un valore di 3,5 miliardi di euro) saliranno sul palco di uno spettacolo rock ‘n roll di grande successo.

“Ho avuto il piacere di vedere Marco e Andrea con il loro show “salutami tuo fratello” qualche mese fa – sottolinea il presidente della regione Stefano Bonaccini - Un’ora e mezzo di racconti divertenti ed emozionati tra le strade dell’Emilia Romagna, uno spaccato autentico dove ho ritrovato tanto di me. Sono felice di ritrovarli, ancora insieme, come ambasciatori della nostra Regione a raccontare le eccellenze agroalimentari. La gente della nostra terra è prima di tutto concreta ma sa anche avere uno sguardo attento al futuro: per la prima volta, l’assessorato all’agricoltura, promuoverà i propri prodotti dop e IGP attraverso uno spettacolo. Sono sicuro che Andrea e Marco sapranno farlo al meglio”.

“Coniugare insieme cibo, musica e spettacolo significa raccontare al meglio la nostra terra – ha detto l’assessore Regionale all’Agricoltura Alessio Mammi –. I nostri 44 prodotti Dop e Igp sono conosciuti in tutto il mondo, così come la passione per il rock e la musica della nostra meravigliosa terra. Entrambe queste eccellenze meritano un palco: metterle insieme ci è sembrato un modo intelligente e creativo per promuovere i nostri prodotti e farlo in modo divertente, per fare arrivare il messaggio proprio a tutti. Nei prossimi mesi il nostro programma di promozione toccherà le fiere e importanti appuntamenti sul territorio. La bontà, la qualità e la sicurezza dei nostri prodotti saranno protagoniste e sapranno raccontare al meglio il nostro territorio".

“La musica e la nostra regione - dice Marco Ligabue - sono tra le cose che più mi fanno battere il cuore e non a caso sono temi centrali nei 33 racconti di "Salutami tuo fratello". Per questo insieme ad Andrea ho deciso di montare uno spettacolo partendo da questo libro. L'autenticità e la nostra attitudine allo spettacolo, il legame alla nostra terra e la verve ironica tipica di noi Emiliani Romagnoli ha fatto si che lo showcase piacesse e venisse richiesto in oltre 50 piazze italiane". "Ragazzi la nostra regione - aggiunge Andrea Barbi - affascina, piace, cavolo se piace, ce l'hanno ribadito in migliaia alla fine di ogni spettacolo. L'idea che ora possiamo raccontarla facendola anche assaggiare ci gasa ancora di più! Parola di due emiliani romagnoli Doc”.

Quest’anno, “live” assieme ai due artisti, ci saranno sul palco anche outsider emiliano romagnoli del gusto, come Parmigiano Reggiano, Piadina Romagnola, Culatello di Zibello, Pesca e Nettarina di Romagna, Coppa Piacentina, Ciliegia di Vignola, Coppia Ferrarese, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e Reggio - solo per citarne alcuni- tra degustazioni, aneddoti enogastronomici e distribuzione al pubblico di materiale informativo, con lo show ribattezzato “E-RiSalutami tuo fratello”, giocando con le iniziali della Regione.