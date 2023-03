Manghi in visita agli impianti sportivi di Cattolica

Visita a Cattolica, ieri mattina, del Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Giammaria Manghi. Ad accoglierlo nella Regina la Prima cittadina Franca Foronchi, il Vicesindaco ed Assessore ai grandi eventi Alessandro Belluzzi, l'Assessore allo Sport Federico Vaccarini, il Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Montanari.

Nel suo giro in città Manghi ha visitato gli impianti sportivi recentemente riqualificati e l'area dell'ex Vgs dove si attende dopo la stagione estiva l'avvio dei lavori per il nuovo Palazzetto dello Sport. Tra le tappe, il centro tennistico "Queen's Club" dove insieme al presidente Michele Bertuccioli ed a Giorgio Galimberti, presidente Real Estate e direttore dell’Academy, si è discusso dei tornei di caratura internazionale ed della ricaduta dal punto di vista turisto-economico sul territorio. Allo Stadio Calbi, per il quale la Regione ha contribuito alla realizzazione dei manti sintetici, vi è stato l'incontro con Omar Ibidi, Presidente dell'Academy Cattolica. La struttura, che ha visto importanti lavori di riqualificazione, ha già ospitato diversi importanti eventi, come la sfida tra le nazionali U19 di Italia e Slovacchia, allenamenti della Nazionale Italiana Cantanti, e si conferma un impianto adatto all'accoglienza di tornei giovanili. L'esponente della Regione Emilia-Romagna ha avuto anche occasione di confrontarsi con Elena Cerri e Giuliana Bompadre, del direttivo l'Atletica75, e Filippo Magnani, coordinatore della Granfondo Squali Trek.

Non è mancata l'occasione per Manghi di ricordare l'impegno della Regione nel sostegno alle realità sportive e le occasioni di finanziamento tramite bandi per intervenire sulle impiantistiche. "Ringraziamo il dottor Manghi - sottolinea la Sindaca Franca Foronchi - per la sua disponibilità e per l'attenzione che ripone per la nostra città. Già nel recente passato lo abbiamo avuto ospite in occasioni di eventi e manifestazioni sportive. Ancora una volta ribadiamo la forte volontà dell'Amministrazione di investine nello sport quale veicolo di crescita della comunità, dal punto di vista sociale, culturale, ma anche con positive ricadute economiche e turistiche. I grandi eventi ci aiutano, infatti, a destagionalizzare l'offerta ricettiva. L'incontro di ieri, infine, è stata anche l'occasione per invitare nuovamente Manghi a Cattolica in occasione del prossimo Mystfest in programma dal 26 giugno al 2 luglio 2023".