Manutenzione strade, in primavera oltre una cinquantina di interventi: "Nel 2023 lavori per oltre 2 milioni"

Sono oltre una cinquantina le strade del territorio che a partire da marzo saranno interessate da interventi di riqualificazione e messa in sicurezza e che si completeranno nella prima parte della primavera. Si tratta nello specifico di due blocchi di interventi, il primo inserito nel programma delle opere pubbliche dell’Amministrazione Comunale, per un investimento in questa prima fase di un milione di euro. Il secondo è invece in capo ad Hera e arrivano a conclusione dei lavori che hanno interessato la separazione delle reti fognarie a Rimini nord e a Miramare, nell’ambito del piano di salvaguardia della balneazione.

Gli interventi finanziati dal Comune di Rimini partiranno in aprile, dopo Pasqua, e prevedono opere di messa in sicurezza che vanno dalla creazione di aiuole spartitraffico in corrispondenza degli incroci pericolosi al rifacimento di percorsi pedonali, marciapiedi, binder, tappetini d'usura. Le strade interessate, scelte sulla base delle priorità individuate dai tecnici comunali e da Anthea tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini, sono distribuite in diversi punti del territorio comunale, a mare e a monte della Statale: a nord un tratto di via Orsoleto, via Cotignola, via De Amicis, via Prampolini, viale XXV Marzo 1831, via Aquileia, via Predil, via Treves, via Gino Vendemini: in zona Ina Casa via del Volontario, via Mengoni, via Sacconi; in zona Padulli le vie San Leo, Tristano e Isotta. In zona sud viale Tobruk, via Due Palme, via Umbria, Via Pomposa, via Covignano, via Marebello, viale Perugini, via Monte L’Abbate e via San Paolo.

Partiranno invece il 6 marzo i lavori a cura di Hera, che interverrà per ripristinare l’asfalto nelle aree coinvolte dagli ultimi lavori per lo sdoppiamento della rete fognaria, precisamente nel reticolo di strade a mare della ferrovia tra Torre Pedrera e Viserbella e in zona Miramare (bacino Roncasso), finalizzati a migliorare la sicurezza idraulica e a trasformare gli scarichi a mare corrispondenti in canali di sole acque meteoriche, superando così i divieti di balneazione.

I lavori sono suddivisi per lotti e coinvolgeranno le vie Angelini, Pagliarani, Minguzzi, Serpieri, Caprara a Viserbella, Sancisi, Zavoli, Bartoli, Fanelli, piazza Di Calboli, Cenci, Belmonte, Petropoli, Sante Medici, Nagli, Spina, Brava, Chisimaio, Gibuti, Obbia, Merca, Garian, Gebel, Lago Tana, Mogadiscio, Giumbo-Chisimaio, Tibesti, Merca, Lago Garda, Aretusa a Torre Pedrera e ancora le vie Duranti, Brunelli, Zambianchi, Colli, Marchetti, Marcaccini, Naiadi. Per la zona di Miramare, si interverrà sulle vie Pescara, Brescia, Bari, Adria, Bevilacqua, De Pinedo, Udine, Principe di Piemonte, Padova, Zurigo, Ginevra, Berna, Ferrarin, Mosca, Lucerna e via Ravarino.

“A partire da marzo e nel corso della primavera oltre una cinquantina di strade del territorio saranno interessate da interventi di riasfaltura e di riqualificazione – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – Una piano di manutenzione importante che dopo questa prima tranche di lavori proseguirà dopo l’estate, per un investimento di pari valore. Complessivamente dunque stiamo parlando per il 2023 di 2 milioni di euro destinati al risanamento del patrimonio stradale, con l’obiettivo di potenziare la sicurezza dei collegamenti, sia dei quartieri più densamente abitati e sia nelle zone extraurbane, anche alla luce del maltempo delle scorse settimane che in alcuni punti ha provocato una maggiore usura del manto stradale. A questi si aggiungono i lavori in capo ad Hera nell’ambito del Psbo, che toccheranno Viserbella, Torre Pedrera e Miramare. Ricordo come negli ultimi mesi l’Amministrazione abbia alzato il livello di controllo rispetto gli interventi di asfaltura ad opera dei privati, in modo da garantire standard più elevati di sicurezza, qualità dei materiali, decoro”.