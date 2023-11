A seguito della mareggiata pesca abbondante di canocchie, in arrivo al mercato grosso quantitativo

Il Consorzio Operatori Mercato Centrale Coperto informa che le barche già in mare dalla mattinata di giovedì (23 novembre) stanno dando notizia alla direzione del mercato coperto che a seguito della mareggiata si sta verificando una pesca abbondante di canocchie. Pertanto da venerdì (24 novembre) sui banchi del mercato coperto si prevede un grosso quantitativo di Canocchie.

Le canocchie, o cicale di mare, sono dei crostacei di una famiglia differente rispetto a quella di scampi, gamberi e aragoste. Hanno larga diffusione in tutta la penisola, come dimostra la declinazione del nome nelle varie regioni: "canocia" in Veneto, "sparnocchio" in Campania,"caraviedde" in Puglia e "astrea" in Sicilia. Questi deliziosi crostacei di solito sono lunghi 20-25 centimetri e si presentano di un colore bianco-grigiastro, con dei riflessi rosati.