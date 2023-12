Marijuana vera nel negozio di cannabis light venduta anche ai minori, condannato imprenditore

E' stato ritenuto colpevole anche nel secondo filone dell'indagine, che lo vedeva a processo per una serie di reati legati allo spaccio di stupefacenti tra cui anche quello di vendere la droga ai minori, un noto commerciante riminese 59enne finito in manette nel dicembre del 2019 quando un blitz dei carabinieri di Riccione nel suo negozio di cannabis light aveva permesso di scoprire 6 etti di stupefacente a tutti gli effetti. Per quella vicenda il titolare dell'attività, difeso dall'avvocato Stefano Caroli, era stato condannato in primo grado a 1 anno e 8 mesi, con la sospensione della pena e la difesa che era ricorsa in appello ottenendo uno sconto di 4 mesi. In seguito a quell'arresto, tuttavia, era andato avanti su un altro binario un secondo procedimento penale che, oltre al 59enne, aveva implicato anche la commessa 23enne dell'attività ai quali gli inquirenti avevano addebitato vari episodi di spaccio anche nei confronti dei minorenni. Davanti al Gip del Tribunale di Rimini la ragazza era stata condannata in abbreviato a 6 mesi con la sospensione della pena mentre il negoziante era stato rinviato a giudizio. Per il 59enne il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi ma, la difesa, è riuscita a dimostrare come il reato fosse in continuità con quello della prima condanna e i giudici del Collegio hanno condannato l'imprenditore ad altri 8 mesi. In totale, quindi, l'uomo ha accumulato una pena sospesa di 2 anni.