I Marinai in trasferta a Genova ricordano i due cattolichini morti nella tragedia del viadotto Castagna

Lo scorso 18 dicembre, una delegazione del gruppo Anmi (Associazione Nazionale Marinai d'Italia) di Cattolica, composta dal presidente De Astis, e dai soci Morreale e Ricci, è stata presente a Genova, dove ha partecipato alla commemorazione del 39° anniversario della tragedia del viadotto Castagna nella quale un pullman della Marina Militare è precipitato con a bordo 35 giovani militari di leva, tutti deceduti. Fra di loro vi erano presenti anche due ragazzi di Cattolica, Gabriele Lisotti e Francesco Marchini.

La cerimonia, organizzata dal Gruppo Anmi di Genova, si è svolta in un'atmosfera carica di commozione presso il Cippo posizionato, a perenne ricordo, nella zona della tragica circostanza. All'appuntamento hanno preso parte anche rappresentanti della Marina Militare e dei Vigili del fuoco. Al termine si è tenuta una Santa Messa all'interno della chiesa di Santa Maria della Castagna.

Per la prossima ricorrenza del 40° anniversario nel 2023, coinvolgendo le istituzioni locali, il gruppo Anmi di Cattolica ha in programma di organizzare eventi in città a ricordo dei due concittadini scomparsi nella tragedia consumatasi a Genova.