Mascherine all'aperto ovunque, il sindaco di Rimini chiama il Governo

Piuttosto che un "municipalismo della mascherina, meglio una linea univoca". Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ragiona sulla decisione di alcuni Comuni, come Milano e Bologna, di introdurre l'obbligo della mascherina all'aperto nelle vie dello shopping. "Come già sottolineato oggi dal presidente Anci Antonio Decaro- questo il suggerimento del primo cittadino riminese- se il Governo, anche sulla base delle indicazioni dalle autorità sanitarie, condivide l'opportunità di introdurre questa ulteriore misura di prevenzione, la applichi in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, o perlomeno su scala regionale o per aree vaste sovra comunali o sovraprovinciali". Dunque, argomenta Sadegholvaad, l'accelerata nella ripresa dei contagi, con la scoperta della nuova variante e le inevitabili incertezze che si trascina dietro, assieme all'inizio del periodo natalizio devono "invitare a vivere" le prossime settimane "senza farci bloccare dalla paura, ma con la prudenza che si deve alla fase". Sono necessari, prosegue, "interventi omogenei, coordinati tra i diversi livelli istituzionali, in modo da evitare la pezza emotiva 'a macchia di leopardo'". Il super Green pass può rivelarsi "uno strumento utile" per contenere l'avanzata del virus, garantendo allo stesso tempo la possibilità alle attività economiche di continuare a lavorare senza nuove restrizioni. Dato che "un nuovo lockdown sarebbe insostenibile sotto ogni profilo". Da qui la proposta di una misura omogenea sull'obbligo di mascherina: "Oltre a rappresentare un messaggio più forte- conclude- sarebbe di più semplice gestione ed eviterebbe l'insorgere di situazioni paradossali, con regole differenti in poche manciate di chilometri, a seconda del confine comunale. Anci e i sindaci su questo sono in linea".