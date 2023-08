Maxi cantiere, prende forma il sottopasso di via della Fiera. Iniziati gli scavi sotto via Euterpe

Avanzano i cantieri inseriti nel piano delle opere a carico di Autostrade per l’Italia per il superamento dei ‘buchi neri’ della Statale 16 con l’obiettivo di ricucire le fratture tra la città a mare e a monte dell’Adriatica. Dal mese di agosto è entrata nella terza e ultima fase la realizzazione del sottopasso ciclopedonale tra la Statale 16 e via della Fiera e la tabella di marcia prevede che i lavori vengano completati entro fine anno. La realizzazione del sottopasso manderà in pensione il semaforo attuale a servizio dell’attraversamento pedonale a raso posto a nord della rotatoria di via della Fiera, che genera frequenti rallentamenti al traffico veicolare sulla strada statale Adriatica.

La realizzazione del sottopasso, con la posa degli scatolari prefabbricati sotto la sede Statale 16 e il ripristino della strada alle condizioni iniziali, è terminata agli inizi del mese di agosto con il conseguente ripristino del traffico sulle 4 corsie, cioè con 2 + 2 flussi per senso di marcia, e la dismissione della bretella by pass in carreggiata nord che era stata realizzata per deviare il traffico nell’area del cantiere. Da adesso e fino al completamento dei lavori saranno necessarie esclusivamente cantierizzazioni di minimo impatto al fine di realizzare le barriere di sicurezza e le finiture.

Attualmente sono state completate le opere in cemento armato delle rampe lato monte del sottopasso, restano da realizzare, a completamento delle rampe, le finiture del cemento armato, la posa delle tubazioni idrauliche, la realizzazione degli impianti di illuminazione e semaforico, la posa della recinzione di protezione, la pavimentazione e la segnaletica orizzontale e verticale. Lato mare invece, sono in corso le attività necessarie alla realizzazione degli scavi per la realizzazione della rampa.

Via Euterpe

Proseguono parallelamente i lavori entrati nel vivo lo scorso 20 luglio con la chiusura di via Euterpe per la realizzazione dei sottopassi ciclo-pedonali che connetteranno il Villaggio Primo Maggio al parco della Cava e, a seguire, la costruzione del sottopasso carrabile che collegherà la via Euterpe con via della Repubblica.