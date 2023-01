Maxi furto in Fiera, sparisce un bancale col materiale per allestire uno stand

Maxi furto alla Fiera di Rimini dove, nel pomeriggio di mercoledì, è sparito un bancale con tutto il materiale per allestire uno stand. I malviventi, secondo quanto emerso, hanno agito indisturbati mentre erano in corso le operazioni per montare gli spazi espositivi delle aziende in vista del Sigep. All'interno del bancale, in particolare, ci sarebbe stato il pavimento da utilizzare per realizzare lo stand e di proprietà di un'azienda specializzata della provincia di Padova. Il furto è stato denunciato ai carabinieri che hanno acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la Fiera di Rimini con la speranza che, dai fotogrammi, emergano elementi utili per individuare gli autori del colpo il cui bottino sarebbe ingente ma ancora in corso di quantificazione.