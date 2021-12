Dal mercatino solidale i buoni pasto per famiglie in difficoltà

Domenica (19 dicembre) si svolgerà l’ultimo appuntamento del mercatino di Natale solidale, promosso dai comitati di quartiere Mare Nord, Torconca, Ventena, Violina Casette Porto e Macanno, insieme alle associazioni Cattolica per la Tanzania e Col Sorriso. Dopo il successo riscontrato l’8 dicembre e le apertura straordinarie nei giorni successivi, grazie alla disponibilità dei volontari dei comitati di quartiere, torna ad aprirsi lo spazio di via Emilia Romagna 41 (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18) per consentire a chi lo desidera di acquistare decorazioni natalizie, oggettistica, piccole idee regalo e tanto altro ancora, facendo nel contempo un gesto di solidarietà.

I proventi del mercatino, infatti, saranno devoluti al servizio “buoni pasto per famiglie disagiate” del Comune di Cattolica.

Nel contempo prosegue anche la raccolta di spesa solidale da destinare alla Caritas di Cattolica, per far fronte alle esigenze delle persone e famiglie più bisognose.

I cittadini che volessero donare una spesa potranno consegnarla nella giornata di domenica, oppure consegnarla al punto di raccolta presso la Bottega Mariasole in via Macanno 22 o, infine, prenotare la consegna chiamando la presidente del comitato Mare Nord, Alberta Molari, al 338.1539028 oppure il presidente del comitato Ventena, Mauro Pecci, al 349.8131022.