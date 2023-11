Tutti in fila al Mercato per le canocchie low cost, alle 11 banchi già vuoti. Una pescata da 10 mila chili

Il Consorzio Operatori Mercato Centrale Coperto racconta, come da previsione, che nella giornata di venerdì (24 novembre) si è verificata un’eccezionale pescata di canocchie. Al mercato ittico sul Porto sono state vendute circa 2.700 casse per un totale di oltre 10.000 chili di prodotto. Una parte considerevole di queste casse sono state portate al Mercato Coperto per essere vendute al dettaglio.

Le persone hanno letto i comunicati e hanno preso d’assalto i banchi del mercato coperto facendo rifornimento visto anche gli ottimi prezzi a cui sono state vendute. Alle 11 già molti banchi avevano terminato il prodotto. Questo il prezzo medio registrato: canocchie grosse 10 euro al chilo, medie 8 euro e piccole da sugo 5 euro.