Messa in sicurezza del lago di Soanne, sarà la "Porta del Parco Sasso Simone e Simoncello”

L’Amministrazione Comunale di Pennabilli ha comunicato che sono iniziati i nuovi lavori di riqualificazione del lago di Andreuccio. Dopo aver terminato l’intervento per il rifacimento delle condutture idriche che alimentano il lago, si è passati a una nuova fase dove verrà ripristinato il pontile, che era stato rimosso per le sue condizioni precarie, con l’abbattimento delle barriere architettoniche rendendolo fruibile anche dai disabili. Verranno poi tolte le vecchie staccionate a monte del lago per lasciare spazio a dei gradoni in sasso che avranno funzione di panchine, una specie di anfiteatro attorno al lago stesso. Verrà poi restaurato l’attuale barbecue e ne verrà costruito uno nuovo, e poi tanti altri più piccoli ma altrettanto importanti lavori. L’intervento sarà possibile grazie al finanziamento di circa 117.000 euro ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna dopo che l’attuale Amministrazione Comunale ha partecipato e vinto un bando relativo al PSR. Si tratta, come ha sottolineato l'amministrasione, di "Un altro grande passo verso la costituzione della “Porta del Parco Sasso Simone e Simoncello”".