Minaccia di sparare al padre e alla fidanzata, in casa droga e funghi allucinogeni

A dare l'allarme è stato l'anziano padre, un 80enne, che ha chiesto aiuto per i comportamenti violenti del figlio 24enne dopo che il ragazzo al culmine di un accesso d'ira ha imbracciato un fucile a pallini minacciando sia il genitore che la fidanzata. Un comportamento che ha fatto scattare le manette ai polsi del ragazzo, residente a Bellaria, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto emerso il padre, nella mattinata di mercoledì, si è rivolto ai militari dell'Arma raccontando come da diverso tempo il figlio avesse nei suoi confronti un comportamento sempre più aggressivo e violento con le sfuriate che erano indirizzate anche sulla compagna del 24enne. La scorsa settimana, secondo il racconto dell'80enne, il giovane aveva puntato il fucile contro entrambi urlando "Ora vi sparo a tutti e due". L'intervento dei carabinieri nell'abitazione che il giovane condivide coi famigliari ha permesso di scoprire 300 grammi di hashish e dei funghetti allucinogeni messi a essiccare. Il ragazzo è stato quindi arrestato e, per venerdì, è prevista l'udienza di convalida davanti al gip del Tribunale di Rimini.