Miramare, controlli straordinari della Polizia: 175 persone identificate, due arresti

In questa settimana la Questura di Rimini ha svolto servizi straordinari di controllo del territorio nel quartiere di Miramare. In tali servizi sono stati impiegati i poliziotti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, affiancati dai Reparti Prevenzione Crimine, da unità cinofile della Questura di Bologna e, in alcuni casi, da personale della Squadra Mobile e della Squadra di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, dando vita ad un modulo coordinato di prevenzione e controllo.

Durante tale attività sono state controllate 175 persone, di queste 2 sono state tratte in arresto e 5 denunciate in stato di libertà, con il sequestro di hashish. I servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni.