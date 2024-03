Misano celebra gli 88 nuovi nati del 2023: la cerimonia per la Giornata della Gentilezza

Una quarantina di famiglie si sono radunate questa mattina, al Centro Sociale Del Bianco, per partecipare all’iniziativa organizzata in occasione della Giornata Nazionale della Gentilezza dei nuovi nati, celebrata quest’anno per la prima volta dal comune di Misano Adriatico su invito del Centro distrettuale per le Famiglie. Scopo della Giornata, istituita nel 2020, è quello di creare e divulgare nelle comunità locali buone pratiche gentili per accrescere il bene comune. Accolti dal sindaco Fabrizio Piccioni, dalla vicesindaca Maria Elena Malpassi e dall’assessore all’ambiente Nicola Schivardi, le giovani coppie che hanno messo al mondo nuovi nati nel 2023 hanno ricevuto in dono un kit composto da un bavaglino, dalla chiave della gentilezza e dal diploma, consegnati da Alessia Boldrini e Alessandra Francesconi del Centro per le Famiglie, una bottiglia d’olio offerta da Ca’ Santino e una pianta di bonsai omaggiata da Geat, rappresentata dal presidente Fabio Galli, che ha collaborato all’iniziativa.

“Nel 2023 abbiamo accolto nella nostra comunità 88 nuovi nati – ha detto il sindaco Fabrizio Piccioni -. Un buon numero, che speriamo di accrescere nei prossimi anni. Compito dell’amministrazione comunale è accompagnare i genitori e i loro figli nel percorso di crescita con servizi adeguati, non facendoli sentire mai soli e rimuovendo quegli ostacoli che impediscono la formazione di una famiglia”. La vicesindaca e assessore ai servizi alla persona Maria Elena Malpassi, nel ricordare che l’iniziativa vuole dare anche l’accoglienza istituzionale dei nuovi nati all’interno della comunità, ha introdotto ai presenti i servizi, completamente gratuiti, offerti dal Centro per le Famiglie, quali laboratori, corsi e consulenze. La mattinata si è conclusa con un momento di convivialità nel giardino del Centro Sociale Del Bianco, a cui vanno i ringraziamenti per aver ospitato l’iniziativa. Le famiglie che non hanno potuto presenziare all’iniziativa potranno ritirare il loro kit presso la sede del Centro per le Famiglie a Cattolica, in via della Repubblica 16 (aperto il martedì dalle 15:30 alle 18:30 e il venerdì dalle 9:00 alle 12:00), dove potranno anche approfondire tutti i servizi offerti.