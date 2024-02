Misano, manutenzione e cura del verde pubblico: potati oltre 800 alberi

Si concluderà nel mese di marzo l’importante programma di interventi di cura e manutenzione del verde pubblico avviato dall’amministrazione comunale ad ottobre 2023. Si tratta di lavori indispensabili per garantire e conservare il patrimonio arboreo e arbustivo (giardini, filari, alberati, singoli alberi, arbusti, parchi) del territorio comunale.

Ad oggi sono già stati potati oltre 800 alberi per un ammontare di spesa di oltre 100 mila euro.

Gli interventi effettuati hanno lo scopo di ridurre le chiome cariche di vegetazione, che possono essere pericolose per la rete di illuminazione pubblica o creare problematiche alle abitazioni, contrastare possibili attacchi patogeni, prevenire possibili rotture di rami e fusti derivanti da forte vento e piogge intense, limitando possibili situazioni di rischio per i cittadini e la sicurezza stradale; infine, mantenere e migliorare il decoro urbano.

Intorno alla metà del mese inizieranno le opere di taglio del verde nei parchi, nelle rotonde e nei lotti, oltre allo sfalcio stradale.

Entro l’inizio della stagione estiva saranno inoltre messi a dimora oltre 100 piante autoctone, 400 arbusti e molteplici piante officinali, distribuite tra Misano Brasile, Belvedere, Misano Mare, il Parco della Greppa e lungo il nuovo lungomare sud.

“Il patrimonio arboreo e arbustivo, così come l'estensione del verde pubblico, sono elementi essenziali per la vita della nostra città – il commento dell’assessore all’ambiente Nicola Schivardi -. Gli alberi contribuiscono a delinearne la fisionomia e la sua stessa identità ambientale e sociale. Il verde va identificato come una “infrastruttura naturale multifunzionale” in grado di svolgere svariate azioni di benessere per la nostra vita e per la città. La presenza di aree verdi e di un patrimonio arboreo diffuso come il nostro, contribuiscono alla mitigazione dell’impatto visivo, alla lotta all’inquinamento dell’aria, alla creazione di microclimi in grado di influenzare positivamente lo stato termico e favoriscono il benessere psicofisico per i cittadini e soprattutto per bambini e ragazzi, per i quali la possibilità di giocare e passare del tempo all’aria aperta è fondamentale per una crescita sana. Ringrazio della collaborazione il geometra Alberto Gerini, responsabile del settore Verde Pubblico, tutti i suoi collaboratori e la società GEAT Srl per il forte impegno profuso”.