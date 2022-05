Decisa la nuova Miss suocera Italiana 2022, fa la broker di assicurazione e ha due figli

È Barbara Pellizzari la vincitrice di “Miss suocera Italiana 2022”, incoronata lo scorso sabato (21 maggio) a Bellaria Igea Marina. Patrizia, 53 anni di Dueville (Vicenza), broker di assicurazione, mamma di Nicole e Lorenzo e suocera di Giovanni si è aggiudicata l’ambita corona del Concorso nazionale dedicato alla bellezza over, giunto quest’anno alla sua 28°edizione, ideato da Te.ma Spettacoli. Le fasi finali del concorso rivolto a tutte le suocere d’Italia e volto a premiarne la bellezza, simpatia e abilità, si sono svolte in due serate presso il Teatro Astra di Bellaria Igea Marina. Insieme alla neo eletta Miss Suocera 2022, Barbara Pellizzari, si sono esibite sul palco bellariese altre dodici splendide concorrenti frutto di precedenti selezioni nazionali, affascinando il pubblico e la giuria con la loro eleganza e prove di abilità. A condurre le fasi finali del Concorso nazionale, il patron Paolo Teti insieme alla presentatrice Barbara Semeraro, special guest, il comico di Zelig Francesco Damiano che ha portato in scena alcuni suoi storici personaggi: il timido Giallorenzo, l’astronauta e, in onore del concorso, una innovativa piece comica nelle vesti di una divertentissima suocera.

L’evento, curato da Fondazione Verdeblu di Bellaria Igea Marina, è stato trasmesso sui canali social di Intrashttenimento 2.0, registrando 110.000 spettatori in diretta e raggiungendo un milione e cinquecentomila visualizzazioni nelle storie post evento. "Il concorso è in target con la fascia dei nostri turisti - spiega il presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi - raggiungerli sui canali di comunicazione oggi più seguiti, i social, è importante. Con questa operazione abbiamo fatto dei numeri strepitosi, soprattutto per l’interazione. E ora subito concentrati sulla Borgata che Danza, un altro evento al quale stiamo collaborando, affinché cresca anche come prodotto turistico".