Stangata per il Mojito di Riccione: la Questura chiude il locale per 10 giorni

Mano pesante del Questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro, che ha disposto la chiusura per 10 giorni del Mojito di Riccione sulla base dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il provvedimento è arrivato nell'ambito di una serie di accertamenti disposti dalla Questura finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché al rispetto delle norme inerenti i pubblici esercizi eseguiti dalla Squadra Amministrativa della Polizia di Stato in sinergia coi carabinieri della Perla Verde. A pesare sulla decisione sono state le "richieste d’intervento susseguenti a episodi delittuosi, tutti avvenuti nelle immediate sue adiacenze e riconducibili all’alta frequentazione di tale locale che rendono primaria l’esigenza di assicurare le condizioni di salute e di sicurezza pubblica, anche alla luce dell’assenza di permessi specifici per l’esercizio dell’attività di locale da ballo, divenuta prevalente e pubblicizzata costantemente sui canali “social”". Il locale potrà rimanere aperto fino alle 19.00 in modo da poter garantire il servizio di

bar e ristorante a disposizione dei clienti dello stabilimento balneare.