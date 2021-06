Morciano in festa per i 106 anni di nonna Giovanna

Con le sue 106 primavere è una delle 'decane' della provincia di Rimini. Un traguardo davvero straordinario quello raggiunto il 24 giugno scorso da Giovanna Mini in Cavalli, residente a Morciano di Romagna. A festeggiarla, insieme ai parenti riuniti per questa occasione speciale, c'erano anche i volontari della Pro Loco morcianese, che hanno omaggiato la signora con una deliziosa torta, da lei molto apprezzata, accompagnata da un regalo floreale, una pianta di Anthurium. Giovanna è nata a Saludecio in una famiglia contadina composta da tredici persone. Fin da piccola, ha sempre dato una mano ai propri parenti, iniziando a lavorare nei campi. In seguito si è sposata con Ivo Cavalli. La sua vita è stata scandita da tante difficoltà e dal lavoro, che però la signora Giovanna ha sempre cercato di affrontare con il sorriso e tanta positività. Ha avuto due figlie, Maria ed Enzina, e due figli, Sergio e Marino, oltre a due nipoti. A lei vanno gli auguri sinceri della Pro Loco e di tutta l'amministrazione comunale di Morciano.